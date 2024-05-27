Общественная палата обсудит продвижение традиционных ценностей

Фото: Региональный форум «Сообщество»

Общественная палата 30 и 31 мая проведет в Иркутске региональный форум «Сообщество», на котором обсудят продвижение традиционных ценностей в социокультурном пространстве. Модератором секции «Культурный суверенитет России — основа консолидации общества и развития страны» выступит член комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия писатель Сергей Лукьяненко.

Культурный суверенитет — это совокупность социально-культурных факторов, позволяющих народу и государству формировать свою идентичность, избегать социально-психологической и культурной зависимости от внешнего влияния, быть защищенными от деструктивного идеологического и информационного воздействия, сохранять историческую память, придерживаться традиционных российских духовно-нравственных ценностей, — поделился он.

Участники форума рассмотрят вопросы сохранения национальной культурной идентичности и продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей среди молодого поколения, а также роль творческого сообщества России в сохранении культурного суверенитета страны.

В этом году тема форума «Сообщество» — «Бережно к России: сохранение и развитие потенциала территорий».

Ранее стало известно, что в рамках мероприятия пройдут секционные дискуссии, мастер-классы, рабочие совещания, круглые столы и конкурсы. Участники форума смогут обсудить ключевые вопросы по различным тематическим трекам программы. Спикерами выступят эксперты, общественники, представители различных организаций и органов государственной власти.