Новогодний фестиваль с интерактивным шоу-спектаклем пройдет на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Москвичи и гости столицы с 2 по 8 января смогут посетить новогодний фестиваль с мастерскими подарков, экскурсиями и мультимедийным шоу-спектаклем в парке «Россия — Моя история» на ВДНХ. Для всех участников подготовили бесплатную программу, кульминацией которой станет уникальное мультимедийное и световое шоу, в котором юные зрители и их родители с помощью гаджетов в режиме реального времени смогут управлять сюжетом интерактивного спектакля «Герои спасают Новый год». Главные герои по сюжету пытаются спасти мир от стихийных бедствий, а всему виной волшебная игра, которая досталась в подарок главному герою — мальчику по имени Фло.

В этом году мы подошли к подготовке новогодних каникул с особым старанием и предлагаем в 57-м павильоне ВДНХ большую программу, в которой свой интерес найдут и родители, и дети. По просьбам взрослых посетителей мы продлили выставку-погружение «Петр Первый. Рождение империи» и проведем более 10 увлекательных мастер-классов, а специально для детей бесплатно покажем уникальное мультимедийное световое шоу. Кстати, в парке поменялось новогоднее оформление и стало гораздо уютнее, — сообщил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Для участия в интерактивном спектакле зрителям нужно установить специальное приложение на смартфон, которое позволит решать сложные задачи вместе с главными героями. Показы пройдут с 3 по 7 января включительно. Возрастное ограничение для детей: от 4 до 12 лет совместно с родителями.

Также гости фестиваля смогут принять участие в воркшопах, сделать своими руками поделки, елочки, игрушки из фетра, шерсти и дерева, а также мини-композиции из живой ели. Все материалы предоставят на месте. Для участия в шоу и воркшопах нужна предварительная регистрация.

Ранее психолог Юлия Токарчук рассказала, что с пяти-шести лет дети могут встречать Новый год ночью вместе с родителями под бой курантов. А с семи-восьми лет с ребенком можно посидеть и до двух часов ночи.