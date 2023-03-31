Niletto и Мот выступят на концерте в пляжном комплексе «Острова Мечты»

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

На официальном открытии пляжного комплекса Dream Beach Club на «Острове Мечты» 10 и 11 июня 2023 года пройдут два больших концерта. Зрители смогут побывать на выступлениях популярных российских артистов Niletto и Мота. Желающие могут приобрести входные билеты в свободную зону или забронировать стол на несколько человек. Купить их можно на сайте концертного зала «Москва» c 1 апреля.

10 июня в 19:00 концертную программу откроет Niletto. Он представит публике авторские хиты и динамичные танцевальные номера. В этот же день в 20:00 в рамках открытия пляжного комплекса состоится выступление популярного в России и за рубежом DJ Rampasso, получившего широкую известность после выхода трека Angetenar.

Во второй день официального открытия Dream Beach Club 11 июня в 19:00 насыщенную программу для зрителей покажет исполнитель Мот. Слушатели смогут насладиться популярными романтичными хитами в стилях хип-хоп и R’n’B с элементами поп-музыки в живом исполнении.

Во втором полугодии 2023 года парк развлечений «Остров Мечты» в Москве представит для посетителей карнавал ужасов. Новый иммерсивный аттракцион «По ту сторону карнавала» не имеет аналогов в России и совместит в себе интерактивные игры в декорациях ярмарки и театрализованное хоррор-шоу. Аттракцион будет находится в пространстве новой части парка и займет два этажа.