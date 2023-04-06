NEWS.ru удостоили награды премии «Золотой сайт и Золотое приложение 2022»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

NEWS.ru удостоили специального приза от организационного комитета премии «Золотой сайт и Золотое приложение 2022» в номинации «Сайт СМИ». В 2022 году в конкурсе приняли участие более 500 проектов. Проголосовать за любимый сайт и приложение в течение месяца могли обычные пользователи. Параллельно проходило экспертное голосование. Членами жюри в этом году стали более 100 человек. Итоги премии были подведены 5 апреля в рамках третьей встречи программного комитета Российского интернет-форума.

По итогам голосования, лучшим приложением в рамках народного голосования пользователи назвали «Greenway Global – управление бизнесом», а лучшим сайтом – VEKA RUS. Награждены за неожиданное решение будут приложение «Умный мониторинг здоровья» и сайт «Политехнический музей: модернизация официального сайта к 150-летию». Кроме того, гран-при конкурса завоевали приложение «Первая Линия» и сайт «Помоги Команде Против Пыток открыть офис в Санкт-Петербурге». Награждение победителей состоится 25 мая в рамках Российского интернет-форума, который пройдет с 24 по 26 мая в пансионате «Лесные дали».

Всего в рамках премии победителей выбрали в 78 номинациях. Среди них был ряд льготных для благотворительных, некоммерческих организаций и социальных проектов. Ознакомиться с полным списком победителей и призеров можно на сайте конкурса.

Ранее стало известно, что Российский интернет-форум 2023, организованный РАЭК при поддержке Минцифры России, состоится с 24 по 26 мая. Платформа объединит специалистов и собственников высокотехнологичного бизнеса, а также государственных представителей. Директор РАЭК Сергей Гребенников заявил, что главной темой форума станет построение будущего на основе технологий.