NEWS.ru станет модератором сессии международного бизнес-форума в Дубае NEWS.ru станет модератором сессии на бизнес-форуме «Мир возможностей» в Дубае

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В Дубае 23-24 апреля пройдет международный бизнес-форум «Мир возможностей», организованный корпорацией «Синергия» при поддержке Фонда Росконгресс. Мероприятие состоится в свободной экономической зоне, что позволит объединить более двух тысяч участников. Кроме того, 10 тысяч участников из 45 стран смогут присоединиться к форуму дистанционно. Креативный продюсер NEWS.ru Татьяна Новосельцева станет модератором сессии «Дизайн среды как часть культурного диалога между Востоком и Западом».

Для участников форума подготовлена насыщенная программа. 23 апреля эксперты обсудят возможности и перспективы сотрудничества стран БРИКС. Отдельным направлением станет развитие двусторонних отношений России и ОАЭ. Также будут затронуты темы новейших IT-разработок, развития туризма и спорта в странах БРИКС.

Второй день форума посвящен прикладным направлениям. Участники обсудят ключевые вызовы, связанные с переходом к экономике, основанной на искусственном интеллекте, развитие медицинского бизнеса и фармкомпаний, а также инициативы, направленные на реализацию женщин в деловой жизни. Как отметил генеральный директор мероприятия Александр Румянцев, цель форума — заявить о технологическом лидерстве России.

Наша миссия — заявить о технологическом лидерстве России в новой экономике и укрепить позицию страны как ключевого технологического партнера для стран [Ближнего Востока и Северной Африки]. Форум призван способствовать экспансии российских компаний на международные рынки, — отметил Румянцев.

Ранее сообщалось, что в мае пройдет Российский интернет-форум (РИФ-2024), организованный РАЭК. Мероприятие объединит представителей ИТ-отрасли. 28-й по счету форум станет площадкой для демонстрации достижений и новинок в данной сфере. Участие в нем примут ИТ-компании, стартаперы, представители власти и бизнеса.