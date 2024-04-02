NEWS.ru принял участие в международном форуме искусств Art Russia 2024

Фото: Пресс-служба ART Russia

В Москве завершилась ярмарка современного искусства Art Russia/Арт Россия 2024. Участниками мероприятия стали 31 галерея и более 200 художников, скульпторов и экспертов арт-рынка. В рамках выставки состоялась панельная дискуссия «Образование. Современное искусство», участие в которой приняла креативный продюсер NEWS.ru Татьяна Новосельцева.

Ярмарка проходила в Гостином Дворе с 28 по 31 марта. Как рассказала искусствовед Елизавета Фролова, за четыре дня ярмарку посетили 40 тысяч человек, а продажи предметов искусства превысили 60 млн рублей.

В этом году Art Russia прошла лучше всяких ожиданий. С каждым годом событие становится все масштабнее. Это заметно не только по количеству людей, посетивших мероприятие, но и по качеству представленных работ, а также по росту среднего чека продаж выставленных произведений искусства, — отметила она.

В этом году на ярмарке были представлены художники из самых разных регионов России. По результатам народного голосования, лучшим стендом в этом году стал стенд художника Степана Лысенко. Живописец смотрит на жизнь сквозь желтые очки, работает с яркими и сочными красками.

На форуме ярмарки эксперты обсудили будущее искусственного интеллекта, цифровизацию искусства и перспективы направления digital art. Представители арт-бизнеса рассказали, как построить успешную карьеру, инвестировать и продвигать бренд на российском рынке. Специалисты также обсудили альтернативные вида искусства: комиксы и видеоигры, нейросети, метавселенные и science-AR.

По словам президента корпорации «Синергия» Вадима Лобова, искусство — это источник для вдохновения, который часто подсказывает нужные, нестандартные решения.

Мы можем уверенно сказать, что ярмарка стала крупнейшей в нашей стране экспозицией современного искусства и играет значимую роль в формировании общероссийского культурного пространства, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в мае пройдет Российский интернет-форум (РИФ-2024), организованный РАЭК. Мероприятие объединит представителей ИТ-отрасли. 28-й по счету форум станет площадкой для демонстрации достижений и новинок в данной сфере. Участие в нем примут ИТ-компании, стартаперы, представители власти и бизнеса.