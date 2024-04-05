NEWS.ru примет участие в российско-турецком бизнес-форуме

Фото: Пресс-служба Российско-турецкого форума

В Москве 15 апреля пройдет российско-турецкий бизнес-форум, который объединит более 500 участников. В рамках мероприятия от издания NEWS.ru обозреватель отдела «Политика» Сона Рустамова выступит с докладом «Россия и Турция. Проблемы и вызовы. Почему мы нужны друг другу?» Конференция организована Школой Бизнеса «Синергия» совместно с Ассоциацией экспортеров и импортеров.

Форум поможет сплотить бизнес представителей Турции и России в целях сотрудничества в новых мировых условиях. Запланированы встречи с турецкими инвесторами и представителями госструктур двух стран, а также выставка бизнес-продуктов и сервисов. Конференция пройдет по трем ключевым направлениям: «Импорт в Россию», «Импорт в Турцию» и «Бизнес-миссия в Турцию: связь с поставщиками».

За короткий промежуток времени Турция вошла в число ключевых торговых партнеров России. Двусторонний товарооборот за 2023 год превысил $60 млрд, Турция стала одним из основных импортеров России, а доля российской валюты в турецком товарообороте в годовом исчислении увеличилась вдвое. В текущих условиях Турция представляется для российского бизнеса идеальным хабом, который соединяет Европу, Азию и Африку, — отметил исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

Ключевыми спикерами форума станут руководитель комитета по развитию бизнеса с Турцией и странам Ближнего Востока Адиль Акавов, специалист по контрактному производству Алена Бозаджи, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев, представитель Ассоциации экспортеров Мустафа Топташ и руководитель направления по развитию международных проектов Российского экспортного центра Наджибулло Гаффорзода Джаббори.

Ранее NEWS.ru принял участие в международном форуме искусств Art Russia 2024. Всего участниками мероприятия стали 31 галерея и более 200 художников, скульпторов и экспертов арт-рынка.