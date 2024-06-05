News Media представил креативную застройку на площадке ПМЭФ-2024

Фото: Арсений Кац/Росконгрес

News Media представил креативную застройку на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Генеральный директор холдинга Максим Иксанов считает, что креативная застройка — один из мощных инструментов для привлечения и удержания внимания, а также создания узнаваемого образа компании.

Мы привыкли все стандартизировать и не даем творческому мышлению развиваться, выдавать идеи, которые приводят к разрыву шаблонов. В современном мире, где конкуренция становится все более жесткой, важно быть первыми, уникальными и выделяться среди других участников рынка, — поделился он.

Как добавил Иксанов, чтобы быть лидерами в своей отрасли, нужно стремиться к инновациям и разрушению шаблонов, а также генерировать новые идеи. Основной из них, по его мнению, должно стать создание креатива, который бросался бы в глаза, выделяясь на фоне рекламного шума. В этом году News Media выступил информационным партнером 27-го ПМЭФ и представил на площадке креативную застройку в виде стильной комнаты News Media Room в стиле поп-ап.

Фото: Пресс-служба холдинга NewsMedia News Media представил креативную застройку

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