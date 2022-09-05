Названы темы деловой программы Всероссийской недели охраны труда На Всероссийской неделе охраны труда впервые обсудят вопросы занятости населения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

VII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ), которая пройдет с 27 по 30 сентября 2022 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи, представила темы деловой программы, на которой впервые обсудят вопросы занятости населения. В дискуссиях примут участие представители правительства России, органов исполнительной власти и ведущих российских компаний.

Дискуссии традиционно пройдут с участием представителей правительства России, органов исполнительной власти и ведущих российских компаний. Такой комплексный подход дает Минтруду России возможность эффективного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, — отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

Фото: Пресс-служба ВНОТ

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором — Фонд «Росконгресс».

Отдельное внимание в этом году будет уделено обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты. Также широко будут обсуждаться цифровые решения в сфере охраны труда. Кроме того, пройдут сессии, посвященные развитию культуры безопасности, геймификации охраны труда, трансформации системы подготовки кадров и другие мероприятия.

Ранее стало известно, что на ВНОТ соберутся более 1000 студентов, молодых специалистов производственных компаний и экспертов. Программа мероприятия включает в себя обсуждения на темы практики self-care для борьбы с эмоциональным давлением.