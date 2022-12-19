Названы лучшие проекты по развитию российских городов «Пятерочка», СДЭК и Росатом стали лауреатами программы по развитию регионов России

Фото: Пресс-служба форума «Развитие регионов»

Ирина Хрусталёва, PR-менеджер СДЭК и Светлана Мельникова, менеджер рекламных проектов СДЭК

В Самаре состоялись VI ежегодные Форум и Программа «Развитие регионов. Лучшее для России». На мероприятия собрались топ-менеджеры крупных компаний, общественные и государственные деятели, которые презентовали и обсудили проекты, направленные на повышение качества жизни граждан. В завершении программы прошла церемония награждение лауреатов, чьи проекты по развитию российских регионов были признаны лучшими. В частности, среди победителей оказались: торговая сеть «Пятёрочка», группа Газпромбанк Лизинг, госкорпорация «Росатом», Natura Siberica, ПАО «Газпром нефть», СДЭК и другие.

«Пятёрочка» со своей стороны предлагает не просто франшизу, а систему сотрудничества, — это «обратный франчайзинг», которая уже показала свою эффективность и востребованность. Сейчас магазинов, открытых по франшизе, уже более 230, и мы уверены, что в будущем году еще больше предпринимателей, особенно в регионах, будут обращаться к франшизе как выгодному инструменту инвестирования и развития, — сообщила руководитель направления развития франчайзинга ТС «Пятёрочка» Ольга Маремьянина.

В свою очередь руководитель международного продвижения франшизы СДЭК Елена Баранова, комментируя выход на новые субъекты РФ, отметила, что расширение бизнеса помогает появлению в регионах новых рабочих мест и вести бизнес.

Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» на протяжении шести лет занимается популяризацией и поощрением практик развития регионов, выявлением основных проблем и путей их решения для обеспечения достойного благосостояния России.

В Подмосковье ранее подвели итоги XII премии «Время инноваций». В 2022 году экспертное жюри наградило за лучшие решения такие компании, как РЖД, Газпромбанк, «Финам», Сбербанк, «ЛЕНТА», МТС и Высшая школа экономики. Церемония награждения лауреатов прошла на второй день мероприятия.