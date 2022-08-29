Названы имена победителей в соревнованиях за Кубок братьев Агеевых

Фото: vk.com/aaacup

В воскресенье, 28 августа, на Гребном канале Москвы состоялся заключительный день Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко. В одном из самых ожидаемых дисциплин на 100 метров в женском каноэ победу одержала двукратная чемпионка мира Ирина Андреева, а в мужском — трехкратный чемпион мира из Белоруссии Артем Козырь. Среди байдарочников победили призер чемпионатов мира Евгений Луканцов и чемпионка мира Анастасия Долгова.

Очень рад, что мне удалось победить здесь! Два года назад я был третьим и наконец стал первым. Большое спасибо организаторам, которые каждый год удивляют и удивляют. Я не знаю, откуда у них столько энергии, чтобы придумывать что-то новое. Думаю, в следующем году будет еще круче и веселее! — поделился впечатлениями Луканцов.

В завершение дня были подведены итоги командного Кубка — противостояния сборной России и сборной Белоруссии. В течение всех четырех дней результаты российских и белорусских гребцов суммировались. Перед заключительной гонкой соревнований россияне вели в счете, однако команда белорусских гребцов выиграла последний заезд. В результате победила дружба — обе сборные набрали по 325 очков.

Ранее сообщалось, что в соревнованиях примут участие более 1000 гребцов на байдарках и каноэ из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году они посвящены десятилетию победы Постригая и Дьяченко на Олимпийских играх в Лондоне, где они завоевали золотые медали в заезде байдарок-двоек на дистанции 200 метров.