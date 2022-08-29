Названы фильмы и сериалы, которые обнажают обратную сторону красивой жизни

Фото: Пресс-служба KION

Нередко за привлекательной картинкой роскошной и полной удовольствий жизни скрываются такие страшные тайны, о которых и не подозревают завистники, что является мощным движком в любом фильме или сериале. Онлайн-кинотеатр KION составил подборку драм, комедий и детективов, рассказывающих о том, каким непростым может быть путь к красивой жизни.

Оригинальный проект братьев Андреасян «Жизнь по вызову» исследует жизнь девушек, которым не повезло встретить мужчин бескорыстных, и потому они подались в опасный мир эскорта. Заправляет ими в сериале человек по прозвищу Волшебник (Павел Прилучный), однако его мир рушится в момент, когда эскорт-бизнесом решает заняться полиция.

Фото: Пресс-служба KION

Ставший хитом в родной Польше фильм «Эскортницы» исследует опасный мир восточноевропейского эскорта. Главная героиня Эми всегда рвалась к красивой жизни. Побыв проституткой, она поняла, что за манящей картинкой с кучей денег, дорогими машинами и уважением криминальных авторитетов скрывается ужасающее одиночество.

Правдивая история порнозвезды 70-х Линды Лавлейс рассказана в фильме «Лавлейс» с Амандой Сайфред в главной роли. Ее жизнь многим казалась свободной и привлекательной, однако в реальной жизни ей пришлось пройти через унижения и избиения на съемочных площадках порнофильмов.

Жизнь главной героини фильма «Суперзвезда» журналистки Франс де Мёр выглядит как мечта, но в день, когда она случайно сбивает пешехода, все меняется. В прошлом и настоящем телеведущей начинают активно копаться, и вдруг выясняется, что ее жизнь не так идеальна.

Популярный фильм с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй «Дьявол носит Prada» — классический пример комедии об изнанке вожделенной жизни сотрудников модной индустрии. Кажется, что, попав в глянец, девушки тут же получат заветные туфли Prada и будут купаться в роскоши, не выходя с модных показов, но опыт Энди доказывает, что это не так.

Уже получивший пять «Золотых глобусов» сериал «Наследники» рассказывает историю семьи Логана Роя — пожилого главы международного медийного конгломерата Waystar Royco. Жизнь в особняках, частные перелеты, любые развлечения — все это доступно Роям, но вот главного — счастья жизни — у них нет.

«Большая маленькая ложь» — еще один эталонный образец жанра «Богатые тоже плачут». Каждая из героинь переживает проблемы от насилия в браке до инфантилизма своих спутников, а в центр сюжета помещена детективная линия с убийством одного из ключевых персонажей.

Ранее онлайн-кинотеатр KION собрал подборку сериалов, которые погрузят россиян в испаноязычную культуру. Так, во всей красе быт и менталитет средневековой Европы можно увидеть в сериале «Император Карлос».