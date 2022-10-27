Названа дата проведения V Церемонии вручения музыкальной премии BraVo Церемония вручения музыкальной премии BraVo пройдет 25 апреля 2023 года

Фото: «Русская медиагруппа»

Пятая Церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в сфере классического искусства состоится 25 апреля 2023 года, рассказала ее ведущая Елена Север во время награждения лауреата 2022 года. В этом году церемония прошла в заочном формате по независящим от организаторов причин, однако сами лауреаты все равно получили премию лично. Так, в категории «Лучший классический исполнитель страны-партнера. Республика Беларусь» стала оперная певица Марта Данусевич.

Хочу поблагодарить организаторов Международной музыкальной премии BraVo за высокую честь стать лауреатом. В моей жизни Премия BraVo играет большое значение, я выступала на самой первой церемонии, познакомилась с ведущими музыкантами, актёрами, дирижёрами со всего мира. И хочу пожелать Премии открытия новых талантов, — сказала Данусевич.

Ежегодно оргкомитет Премии BraVo награждает золотыми скрипичными ключами наиболее выдающихся исполнителей из стран Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока. Гостями церемонии вручения наград в сфере классического искусства, которая традиционно проходит на Исторической сцене Большого театра, были такие яркие звезды классической музыки, как Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Юрий Башмет и многие другие.

10 декабря на ВТБ Арена состоится XVII Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». Часть средств, вырученных с продажи билетов, организатор мероприятия «Русское радио» направит на помощь жителям присоединённых и прифронтовых территорий, а также передаст в адрес их медицинских учреждений и вынужденным переселенцам из Харьковской области.