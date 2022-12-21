Названа дата церемонии вручения Памятных знаков Камерного театра Церемония вручения Памятных знаков Камерного театра пройдет 25 декабря в театре имени Пушкина

Фото: Пресс-служба Московского драматического театра имени А.С. Пушкина

В театре имени А. С. Пушкина 25 декабря пройдет церемония вручения Памятных знаков Камерного театра. Награду ежегодно вручают выдающимся деятелям культуры, чье творчество отмечено влиянием театральных традиций Александра Таирова — основателя Камерного театра. Памятные знаки в этом году получат актер Денис Суханов и режиссер Алексей Бородин.

Также в этот день в театре состоится премьерный показ спектакля «Багровый остров». Постановкой занимались Евгений Писарев и Федор Левин. Этот спектакль имеет особое значение для театра, так как именно здесь в 1928 году была впервые сыграна пьеса Михаила Булгакова, написанная по заказу Таирова.

8 сентября театр им. Пушкина под руководством Евгения Писарева открыл 73-й сезон. В планах анонсировались комедии по Михаилу Булгакову и Александру Островскому, ремонт фасада театра и нововведения для зрителей. Среди них — специальные абонементы для поклонников труппы и уникальный проект «Интернет-буфет». Художественный руководитель не стал заваливать труппу большим количеством новых постановок, зато представил «живой тизер» комедии «Багровый остров» по Булгакову прямо на сборе труппы.

Ранее на сцене театра прошла премьера спектакля «Красавец мужчина» по пьесе Александра Островского. Режиссер Данил Чащин перенес действие классического произведения в современные реалии — герои снимают друг друга в сторис, следят за количеством лайков и всеми силами стараются оставаться молодыми. В постановке Чащина остро встаёт вопрос, сколько стоит красота и не теряются ли в погоне за ней искренность, близость и любовь.