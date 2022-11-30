Назван победитель чемпионата «Цифровой прорыв» в Амурской области Победителем чемпионата «Цифровой прорыв» в Амурской области стал житель Подмосковья

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В Амурской области подвели итоги регионального чемпионата «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». В течение месяца участники работали над задачей по прогнозированию маршрутов пользователей Московского метрополитена и представили 725 алгоритмов. Победителем конкурса стал участник из Московской области Андрей Лазько, второе место занял Виктор Неделько из Новосибирской области, а третье — Владислав Баланда из Хабаровского края.

Cегодня мы закрываем 24 региональный чемпионат в Амурской области <...> В течение месяца разработчики изучали данные поездок пассажиров Московского метрополитена и пытались создать алгоритм, который предскажет путь пассажира <...> В проекте мы хотим не только найти сильных разработчиков, но и показать возможности использования искусственного интеллекта, — сказала руководитель проекта «Искусственный интеллект» АНО «Россия — страна возможностей» Светлана Терехова.

По словам проректора Амурского государственного университета по молодежной политике Виктории Ерёминой, задачи «Цифрового прорыва» позволили как ребятам — участникам, так и их наставникам «зашевелить мозгами», а также понять, каких компетенций им не хватает. Главный результат для наших ребят — узнать, что-то новое и научиться использовать уже имеющиеся у них знания, подчеркнула она.

По итогам чемпионата 15 сильнейших участников получили ценный приз — туристическую поездку в один из регионов России в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Церемония закрытия чемпионата

24-й региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» стартовал в Амурской области 1 ноября. Организатором чемпионата выступает Министерство экономического развития РФ. Оператором проекта стала президентская платформа «Россия — страна возможностей».