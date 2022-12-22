Навка представит новое ледовое шоу «История любви Шахерезады»

Фото: пресс-служба NAVKA SHOW

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка представит свое новое ледовое шоу «История любви Шахерезады». Благодаря специально созданным для шоу уникальным костюмам, декорациям и спецэффектам зрители перенесутся в атмосферу сказочного Востока. Главные роли в представлении исполнят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Пётр Чернышёв, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Елизавета Туктамышева.

Я счастлива, что в наших проектах участвуют самые лучшие и всемирно известные фигуристы. Благодаря профессионализму, индивидуальности и таланту каждого из них рождается настоящая магия на льду! Тонкая, изящная и невероятно красивая Виктория Синицина в роли Шахерезады, убедительный и харизматичный Никита Кацалапов в роли Шахрияра и несравненная Камила Валиева в роли Богини — вместе они творят настоящее чудо! — подчеркнула Навка.

Высочайшее мастерство фигуристов подчеркнут вокальные партии в исполнении звёзд российской эстрады Филиппа Киркорова, Валерии, Ани Лорак, Тимура Родригеза, Жасмин и Алексея Чумакова.

Шоу пройдет с 24 декабря по 7 января во дворце спорта «Мегаспорт».

Татьяна Навка ранее заявила, что ее появление в шоу «Ледниковый период» в паре с супругом — пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым произвело бы эффект разорвавшейся бомбы. По ее словам, муж достаточно хорошо стоит на коньках, однако участие в телепроекте отнимает слишком много времени, а у ее семьи в целом сейчас иные приоритеты.