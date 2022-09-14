На Всероссийской неделе труда пройдут показательные учения МЧС России

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

27 сентября, в день открытия VII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), оператором которой выступает Фонд Росконгресс, в Сочи пройдут показательные пожарно-тактические учения МЧС России. Демонстрация аварийно-спасательных работ будет проводиться по нескольким направлениям: тушение пожара, спасение условных пострадавших с высоты, помощь при ДТП, ликвидация утечки химически опасных веществ. При этом будут задействованы около 100 специалистов и 27 единиц техники.

МЧС России представит современные образцы пожарно-спасательной техники и средств защиты пожарных. Среди экспонатов — комплекс управления воздушными потоками, тоннельный пожарно-спасательный автомобиль и несколько видов пожарных автоцистерн. Также будет работать консультационный пункт МЧС России и интерактивная площадка для гостей и участников мероприятия. В этом году специалисты ведомства проведут консультации по пожарной безопасности, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей на водных объектах.

Фото: ВНОТ

Как сообщалось ранее, в этом году на ВНОТ особое внимание обратят на тему обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты. Также широко будут обсуждаться цифровые решения в сфере охраны труда. Кроме того, пройдут сессии, посвященные развитию культуры безопасности, геймификации охраны труда, трансформации системы подготовки кадров и другие мероприятия.