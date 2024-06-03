На турнире радио Monte Carlo обсудили связь инвестирования и эмоций

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

На первом мероприятии спортивной программы Петербургского международного экономического форума, Radio Monte Carlo Golf Cup, обсудили связь эмоциональной составляющей с инвестиционными стратегиями. Турнир по гольфу, который прошел при поддержке фонда Росконгресс, объединил состязания профессиональных спортсменов, мастер-классы и деловую программу. Тема бизнес-сессии в этом году — «Психология инвестиций: эффективные стратегии для достижения успеха».

Перед бизнес-встречей профессиональные гольфисты вышли в центре Москвы на 9-луночное поле в турнире на кубок радио Monte Carlo. После этого спортсмены дали мастер-класс по гольфу, и началась деловая сессия.

Спикерами выступили директор по развитию «Русской Медиагруппы» Екатерина Касперович, клинический психолог Дарья Горожанкина, психолог Константин Ротач, управляющий активами УК БКС Виталий Громадин, директор по устойчивому развитию TSQ Consulting Оксана Орлова-Горская и другие. Как отметила Екатерина Касперович, эмоции очень важны в инвестировании.

Инвестирование должно основываться на точном и тщательном анализе и просчете. Основные факторы, которые надо учитывать при принятии решений: финансовая отчетность, перспективы роста, конкурентное положение компании или продукта. Но и эмоции играют в этом вопросе огромную роль. Люди склонны к иррациональным решениям, и эмоциональное инвестирование стало сегодня более распространенным, — поделилась она.

Также спикеры рассказали, как эмоциональный фон влияет на модель поведения инвесторов, как принимать рациональные выверенные решения в инвестировании и как на инвестиционное поведение оказывает влияние гендер.

Завершилось мероприятие награждением победителей соревнований по гольфу и выступлением Александра Панайотова, Маши Кольцовой, Александра Шоуа и Burito.

Ранее певец Александр Панайотов на IV Radio Monte Carlo Golf Cup рассказал, что в борьбе со стрессом ему помогают медитации, прогулки по лесу и молчание. Артист также признался, что регулярно прибегает к аскезам.