На Russian Creative Awards выберут 50 лучших проектов креативных индустрий Эксперты Российской национальной премии выберут 50 лучших проектов креативных индустрий

Фото: 2022.rc-awards.ru

Экспертный совет Российской национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards определит шорт-лист из 50 лучших проектов и презентует его 10 ноября. До 3 ноября 100 лидеров креативных индустрий будут заниматься оценкой поданных заявок в 10 номинациях: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Креативное пространство года», «Культурный код», «Событие года», «Креативный регион», «Креативный социальный проект».

Для нас большая честь, что специалисты такого уровня будут оценивать конкурсные заявки. Их достижения и профессионализм обеспечат проведение объективной независимой экспертизы проектов конкурса. В этом году мы видим очень высокий уровень заявок, так что экспертам предстоит непростая задача — выбрать 50 самых сильных проектов, — отметила директор Russian Creative Awards Марина Абрамова.

В экспертный совет вошли управляющий директор РБК Илья Доронов, замгендиректора «Газпром-медиа холдинга» Юлия Голубева, замгендиректора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Гафар, управляющий директор и начальник управления креативных технологий Сбербанка Евгений Домников, главред «VK Музыки» Сергей Мудрик, директор телеканала «Ю» Наталья Радько, ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев и другие эксперты. Каждому из представителей совета предстоит оценить примерно по 30 заявок по 10-балльной шкале с учетом достижений, масштаба и охвата, а также информационной открытости креативных проектов.

Организаторами премии выступили дирекция «Российской креативной недели», АНО «Креативная экономика» и ФГБУ «Роскультцентр».

Russian Creative Awards — это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Идея о ее запуске зародилась на первой «Российской креативной неделе» и была учреждена по инициативе первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

18 октября завершился прием заявок на участие во втором сезоне национальной премии Russian Creative Awards, было зарегистрировано свыше 2000 претендентов на награду. Проекты представлены в 10 номинациях, среди которых лидером по количеству заявок стал «Креативный социальный проект», также в тройке самых популярных — «Культурный код» и «Образовательный проект».