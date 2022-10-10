На Национальном промышленном Конгрессе обсудили развитие промышленности РФ

Фото: пресс-служба XVII Национального промышленного конгресса

Участники XVII Национального промышленного Конгресса: Приоритеты развития обсудили стратегии развития российской промышленности в современных реалиях. В мероприятии приняли участие представители законодательной власти, правительства, финансового сектора, различных отраслей и бизнес-ассоциаций, а также зарубежные партнеры из Турции, Китая, Индии, Ирана, ОАЭ. Организатором XVII Национального промышленного Конгресса: Приоритеты развития выступила АНО Центр поддержки и развития бизнеса «Инициатива».

На пленарном заседании конгресса выступили первый зампред комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко, который в ходе доклада отметил необходимость предлагать и воплощать в жизнь новые и самые смелые решения для развития национальных производительных сил, а также президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Николаевич Шохин, рассказавший о запросах отечественного бизнеса. В рамках мероприятия председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Михайлович рассказал о ведении деятельности по поддержке компаний в условиях санкций.

Программа конгресса началась с делового завтрака на тему: «Роль финансовых институтов в укреплении промышленного потенциала отечественной экономики». Затем состоялись четыре тематические сессии: «ОПК как драйвер роста национальной экономики», «Цифра на производстве: курс на технологическую независимость», «Фарминдустрия в условиях меняющейся экономической реальности», «Приоритеты развития строительного комплекса России: возможности и перспективы».

Также на площадке конгресса прошли бизнес-встречи B2B и B2G, индивидуальные профессиональные консультации по правовым, юридическим и финансовым вопросам, была представлена работа выставочных стендов.

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