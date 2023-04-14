На конференции НИУ ВШЭ призвали восстановить систему среднего образования

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в Москве с 4 по 14 апреля проходит XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В рамках мероприятия с докладом «Выпускники среднего профессионального образования (СПО) на российском рынке труда» выступили исследователи университета совместно с Центром развития навыков и профессионального образования. Они призвали восстановить структуру подготовки по рабочим профессиям в колледжах. Отмечается, что только каждый пятый работник до 29 лет на рынке труда имеет диплом об окончании программы подготовки квалифицированных рабочих при условии, что оплата выпускников техникумов выше на 30%.

Около 45% занятых в экономике составляют люди со средним профессиональным образованиям. Наблюдается тенденция к росту числа выпускников программ подготовки специалистов среднего звена на 2–5%, при этом выпуск квалифицированных рабочих и служащих, напротив, заметно снизился за 20 лет.

Авторы доклада определили основные вызовы в сфере среднего образования. По их мнению, система, унаследованная от советской эпохи, подготовки кадров претерпевает системный кризис. По их мнению, в современных условиях необходимо участие федеральных ведомств в подготовке новых актуальных программ. Также необходимо изменить механизмы управления системой СПО, чтобы ее основной задачей стала самостоятельность и автономия от высшего образования. Для этого СПО должна существовать в рамках регионального и отраслевого измерения.

Кроме того, нужно предоставить выпускникам колледжей и техникумов работу, соответствующую их квалификации, с достойной оплатой. Это связано с тем, что сейчас специалистам среднего звена за исключением медиков и педагогов сложно трудоустроиться на хорошее место, из-за чего возникает нехватка кадров. Работодатели должны взять на себя обязательства решить данную проблему.

Ранее стало известно, что в 2022 году число работников в РФ младше 35 лет сократилось на 1,3 млн человек. Эксперты считают, что численность занятой молодежи опустилась до минимума за новейшую историю России.