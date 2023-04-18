На конференции НИУ ВШЭ обсудили аграрную независимость России

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В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в Москве с 4 по 14 апреля прошла XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В рамках мероприятий прошла пленарная сессия «Анализ критических направлений импортозамещения для агропромышленного комплекса РФ: сценарии развития», где обсудили вопросы по обеспечению аграрной независимости России и развития агропромышленного комплекса (АПК). Предложения будут направлены правительству России.

Научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов отметил, что аграрная отрасль России за последнее время добилась больших успехов.

Сельское хозяйство — это безусловный лидер импортозамещения. То, что мы смогли сделать за последние примерно 15 лет, это неповторимо ни в одной из отраслей. Никому еще лет десять назад и в голову не пришло бы, что может быть такое количество отечественных продуктов и такого хорошего качества, — уточнил Кузьминов.

В ходе мероприятия отметили, что экспорт отечественной сельхозпродукции в 2021 году в четыре раза превысил результаты 2010 года. Кузьминов подчеркнул, что достичь этого удалось не за счет успешного опыта СССР, а на фоне новой рыночной экономики. Он рассказал, что АПК меньше всех пострадал от санкций, но сохраняются проблемные зоны, где наблюдается зависимость от импорта. Руководитель ВШЭ призвал стремиться к обеспечению технологического суверенитета.

Старший управляющий партнер АФК «Система» Али Узденов отметил, что за последние годы удалось перейти на полное обеспечение страны зерном и мясом. В России удалось заместить производство сельскохозяйственной техники и запчастей для нее. Он также отметил, что АПК необходимо максимально цифровизировать и роботизировать часть процессов.

В стране сложился хороший баланс. С одной стороны, стало понятно, что агробизнес — это именно бизнес, здесь можно зарабатывать. С другой стороны, стоит отдать должное регуляторам, — заявил Узденов.

О работе в области замещения генетического материала и семян рассказал академик РАН Салис Каркотов. Он призвал ограничить импорт семенного материала из других стран для повышения конкурентной способности отечественных производителей. В рамках форума эксперты также указали на проблему нехватки кадров и недостаток технологических компаний, которые могут внедрить научные разработки в производство.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что необходимо устранить препятствия для поставок российской сельскохозяйственной продукции на внешние рынки. По его словам, Анкара работает над этим совместно с ООН.