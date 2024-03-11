На форуме в Москве обсудят интеграцию ИИ-технологий в сфере СМИ В Москве пройдет международный научный форум об искусственном интеллекте

Фото: РЭУ им.Плеханова

В Москве в рамках десятилетия науки и технологий в РЭУ имени Г. В. Плеханова 21 марта пройдет VI Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика». В ходе мероприятия, которое состоится при поддержке Минобрнауки и Минцифры России, а также комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, обсудят в том числе интеграцию технологий искусственного интеллекта в сфере СМИ.

В работе форума примут участие ведущие отечественные и зарубежные эксперты в области цифровизации экономики, представители научного сообщества и IT-компаний. В частности, внешний юрисконсульт новостного портала NEWS.ru Борис Захаров осветит тему подготовки кадров для медиа в рамках дискуссионной сессии «Современные технологии в медиасфере и образовании: риски и перспективы».

Ключевой темой форума заявлено обсуждение нацпроекта «Экономика данных» и его кадровой составляющей. Как отмечают организаторы мероприятия, перевод традиционной экономики, социальной сферы, образования и органов власти на качественно новые принципы работы с учетом развития цифровых технологий позволит укрепить технологический суверенитет России. Кроме того, внедрение технологий управления на основе больших данных и искусственного интеллекта будет способствовать росту эффективности цифровых сервисов для граждан и бизнеса, созданию единой цифровой платформы во всех областях экономики и общества, а также укреплению защиты цифровой и критической инфраструктуры.

В связи с этим стоит задача качественной подготовки кадров, которые займутся созданием отечественной инфраструктуры обработки и хранения данных с использованием отечественного оборудования и технологий. Среди ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на форуме, станут компетенции специалистов, необходимые в условиях постоянного обновления IT-технологий, прогнозы изменений в системе госуправления, ход выполнения федеральной программы «Цифровая экономика», необходимые изменения законодательства РФ для поддержки развития IT-сферы и многие другие.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что России необходимо достичь технологического суверенитета. Глава государства подчеркнул важность прийти к независимости в тех областях, которые обеспечивают устойчивость экономики.