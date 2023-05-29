На форуме «Путешествуй!» обсудят развитие событийной инфраструктуры

Фото: Станислав Тихомиров/Фотобанк «Россконгресс»

В Москве на ВДНХ с 8 по 11 июня 2023 года при поддержке Фонда Росконгресс пройдет форум «Путешествуй!», в ходе которого состоится сессия «Строим или не строим: зачем инвестировать в событийную инфраструктуру?». В Дискуссионном зале 9 июня с 11:00 до 12:30 эксперты обсудят развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Кроме того, в рамках сессии поднимут вопрос о реализации мер поддержки в данной сфере. Посетить мероприятие можно бесплатно, предварительно пройдя регистрацию на официальном сайте форума.

В конце 2022 года было проведено масштабное исследование о возможностях российских регионов. Согласно полученным данным, событийная индустрия адаптировалась к меняющимся условиям рынка, избежав отрицательной динамики. Кроме того, 12 регионов сумели улучшить свои показатели по сравнению с 2021 годом.

Событийная инфраструктура помогает повысить экономический потенциал региона и позволяет привлечь инвесторов. Ее наличие является одним из основных критериев рейтинга событийного потенциала регионов России.

Ранее стало известно, что частью деловой программы форума «Путешествуй!» станут дни молодежи, направленные на развитие научно-популярного туризма. Они состоятся 10 и 11 июня и будут включать тематические сессии, образовательный марафон, воркшоп, ярмарку вакансий и стендап-выступления.