На Форуме информационных технологий обсудили развитие России до 2030 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Сергиенко на форуме информационных технологий «InfoSpace»

XIV Форум информационных технологий InfoSpace состоялся 5 апреля на площадке Центра событий РБК. В рамках мероприятия прошло пленарное заседание, в ходе которого эксперты обсудили концепцию технологического развития России до 2030 года, импортозамещение IT-оборудования для обеспечения национальной безопасности, а также взаимодействие науки и бизнеса. Ключевой темой форума стал цифровой технологический суверенитет России.

Открытие мероприятия прошло в рамках делового завтрака, который был посвящен трендам цифровой трансформации России в сфере финансов. В рамках него представители ЦБ РФ, ключевых банков, министерств и профильных ассоциаций обсудили первые итоги внедрения цифрового рубля. Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский в ходе дискуссий отметил, что не следует бороться с внедрением ИИ.

Некоторые пытаются бороться с ИИ. На мой взгляд, это как выступать против книгопечатания в Средневековье. Остановить процесс невозможно, да и незачем. По своему опыту отмечу, что ИИ очень полезен в HR-направлении. Например, в отличие от живого человека, он отбирает персонал гендерно нейтрально, исключая человеческий фактор, — рассказал эксперт.

На мероприятии состоялось подписание соглашения между ФГУП «Космическая связь» и ОАО «РЖД». Компании заключили договор о сотрудничестве в сфере развития квантовых технологий. Также в рамках форума прошли четыре стратегические сессии по цифровизации оборонно-промышленного комплекса, промышленности, регионов и здравоохранения. На заседаниях обсудили вопрос трансформации предприятий, применение отечественного ПО, трансформацию ЖКХ, использование ИИ в регионах, вызовы цифровой трансформации городов, перспективные направления Digital health в России, возможности применения ИИ в государственных и частных больницах, дистанционную продажу рецептурных препаратов и приоритеты цифровой трансформации предприятий ОПК.

Ранее стало известно, что Российский интернет-форум 2023, организованный РАЭК при поддержке Минцифры России, состоится с 24 по 26 мая. Платформа объединит специалистов и собственников высокотехнологичного бизнеса, а также государственных представителей. Директор РАЭК Сергей Гребенников заявил, что главной темой форума станет построение будущего на основе технологий.