Минфин ответит на вопросы поставщиков в рамках форума «Госзаказ»

Фото: Пресс-служба форум-выставки «Госзаказ»

XVIII Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» при участие федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и представителей субъектов РФ пройдет с 19 по 21 марта в «Сколково». В этом году мероприятие посетят специалисты из 89 регионов России. Представители руководства Минфина, Федерального казначейства и ФАС ответят на волнующие поставщиков и заказчиков вопросы.

В рамках форума пройдет ежегодное заседание Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам, а также обсудят эффективность работы системы госзакупок, новые законодательные инициативы, планы регуляторов и поддержку поставщиков новых территорий. На мероприятии поднимут вопросы о лучших практиках корпоративных и экономических закупок, возможностях малого и среднего бизнеса и позиции антимонопольных органов по сложным закупочным вопросам. 21 апреля состоится пленарное заседание «ГОСЗАКАЗ: новые вызовы», где подведут итоги прошедших дискуссий.

В 2023 году форму пройдет под девизом «Госзаказ: новые вызовы». В рамках выставки компании смогут продемонстрировать свой научный и производственный потенциал. Специальная экспозиция «Новые регионы» будет организована для предприятий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно, что 5 апреля состоится XIV Форум информационных технологий InfoSpace. В рамках мероприятия пройдет деловой завтрак, на котором обсудят первые итоги проекта по тестированию цифрового рубля.