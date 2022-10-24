Музыкант Burito примкнул к агитбригадам «Русского Радио» в Наро-Фоминске

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В воинской части подмосковного Наро-Фоминска 23 октября состоялся концерт агитбригады «Русского Радио», в этот раз к известным артистам присоединился музыкант Burito, также выступили группа «Земляне» и Роман Архипов. Начало концертам агитбригады радиостанции было положено в Севастополе, где группа поддержала российских военных, принимающих участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции России на Украине.

Еще за кулисами чувствуешь энергию, расположение зрителей. Для артиста квинтэссенция творчества — встреча с публикой! Всегда должно произойти единение, — поделился своими впечатлениями Burito.

Концерт стал частью общероссийского марафона, в рамках которого агитбригады «Русского Радио» ездят по городам России, чтобы поддержать российских военных и их семьи.

Публика прекрасна! Мы не в первый раз выступаем в составе агитбригады, вчера вернулись из Крыма, и зрители всегда встречают нас замечательно. Такие концерты очень важны, песни поднимают дух, помогают жить и побеждать. Хочется отдать зрителям как можно больше, помочь им, чем можем, — рассказали солисты группы «Земляне».

Публика Наро-Фоминска по достоинству оценила выступления артистов. В следующем концерте агитбригады 30 октября в поселке Калининец примут участие Денис Майданов, Оскар Кучера, ЮрКисс, Григорий Лепс, Елена Север, Полина Гагарина, ВладиМир, «Братья Гримм» и другие.

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина ранее отказалась выступать перед раненными в ходе специальной операции на Украине из-за отсутствия подходящего репертуара. При этом артистка подчеркнула, что поддерживает мирных жителей ДНР и ЛНР и раненых бойцов, занимаясь отправкой гуманитарной помощи нуждающимся.