Московский книжный фестиваль представит фотопроект «Читающая Россия»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве книжный фестиваль «Красная площадь» представит фотопроект «Читающая Россия. От актера до шахтера». В проекте приняли участие более 50 читателей, от известного актера до горного мастера участка аэрологической безопасности Шахтоуправления.

На мероприятии, которое пройдет с 6 по 9 июня, можно будет познакомиться с рекомендациями участников, каждый из них выбрал одно издание со своей книжной полки и рассказал о нем. Так, о своей домашней библиотеке расскажут главный режиссер Российского академического молодежного театра Марина Брусникина, главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, заслуженный артист РФ Максим Аверин и магистр игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов.

Перечитала недавно «Мертвые души» и теперь хожу потрясенная и влюбленная в Гоголя! Хотя, конечно, знала этот текст раньше, но как важно перечитывать значимые вещи вовремя! — поделилась Марина Брусникина.

Участники фестиваля также смогут приобрести книги, которые стали героями акции.

Фестиваль организован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российским книжным союзом при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства просвещения Российской Федерации и правительства Москвы.

Ранее гости Москвариума собрали более 200 книг для школы-интерната Чувашии. Мероприятие прошло в рамках ежегодного благотворительного фестиваля детской книги «Книжный Атлас. Путеводитель по миру фантазий».