«Мощная объединяющая и талантливая сила»: в Крыму провели День молодежи

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Празднование Дня молодежи в регионах России

В 2023 году День молодежи в России отмечался не 27 июня, как это было раньше, а в последнюю субботу месяца, 24 июня. Одной из площадок проведения Дня молодежи стал арт-кластер «Таврида» недалеко от крымского Судака. Участники мероприятия смогли принять участие в полезных лекциях, мастер-классах и презентациях, а вечером для них организовали масштабную шоу-программу.

Представители Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» подготовили для гостей Дня молодежи креативную сессию «Лига будущего», АНО «Россия — страна возможностей» провела тренинг по скрайбингу и визуализации презентаций, движение «Волонтеры-медики» организовало курсы по оказанию первой помощи и сбору аптечки. Также прошел мастер-классе по переработке пластика «Экоцех».

Специалисты проекта «Диалоги с героями» Роспатриотцентра организовали на «Тавриде» лекцию «История, патриотическое воспитание», творческая группа фильма «Краткая история русской культуры» показала саму картину и пообщалась со всеми желающими.

Гости также смогли поучаствовать в благотворительных проектах «Ярмарка Добра», «Доброе письмо», «Корзина Добра», #МЫВМЕСТЕ и Росмолодежь.Добро. Для желающих были организованы волейбольный турнир, занятия йогой и сапсерфингом на пляже.

На территории Академии творческих индустрий «Меганом» проходила мультимедийная выставка «День первый». Так, в выставочном зале была представлена роботизированная инсталляция «Солнечный цветок», мгновенно реагирующая на сердцебиение зашедшего и запускающая индивидуальный перформанс.

Вечером гостей ждала зрелищная программа, которая началась с выступления поэтов, продолжилась шоу «Молодое искусство» от резидентов арт-кластера «Таврида», а завершилась совместным выступлением резидентов арт-кластера BELOGAI и Natali Ka с популярной петербургской группой «Марсель».

Это действительно очень хороший повод для того, чтобы собраться всем вместе и показать еще раз, что российская молодежь — это мощная объединяющая сила, а самое главное — талантливая, — рассказала заместитель генерального директора по образовательной деятельности и внешним коммуникациям арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.

Организаторами Дня молодежи 2023 года выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с региональными органами власти, курирующими молодежную политику.

«Таврида.АРТ» — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Входит в федеральный проект «Молодежь России» нацпроекта «Образование» и реализуется при поддержке Росмолодежи. В 2023 году по распоряжению президента РФ Владимира Путина «Таврида» преобразована в первый в России молодежно-просветительский курорт. В настоящее время продолжается развитие его территории и расширению инфраструктуры.

Ранее дни молодежи стали частью деловой программы форума «Путешествуй!» в Москве на ВДНХ, направленного на развитие научно-популярного туризма. Они прошли 10 и 11 июня и включили тематические сессии, образовательный марафон, воркшоп, ярмарку вакансий и стендап-выступления.