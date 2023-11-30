Молодые ученые-медики представят свои разработки на форуме в Москве

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В рамках Недели российского здравоохранения в московском «Экспоцентре» 7 декабря 2023 года состоится III научно-образовательный медицинский форум «Медицина молодая» с участием молодых специалистов, а также представителей органов власти в области медицины. Мероприятие, организованное Минздравом РФ, пройдет при поддержке Совета Федерации и Фонда президентских грантов.

На форуме будут обсуждаться вопросы современного здравоохранения и формирования медицины будущего. Диалог с молодыми учеными будут вести ключевые эксперты российского здравоохранения. Участники форума озвучат передовые мнения о развитии медицины и проведут презентации новейших разработок. Откроет форум выступление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Вместе с ведущими экспертами молодые ученые обсудят прорывные направления биоинженерии, регенеративной медицины, клеточной терапии, внедрение инновационных разработок. В работе форума примут участие и представители крупных фармацевтических компаний.

В завершении мероприятия будут объявлены результаты конкурса проектных работ молодых ученых в области здравоохранения. В 2023 году на конкурс были представлены 386 работ представителей 206 медицинских вузов из 52 регионов России, а также из Белоруссии, Туркмении и Узбекистана. Самые лучшие проекты отметят премиями представители крупнейших медицинских компаний.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» 1–2 декабря пройдет конгресс «Национальное здравоохранение — 2023». Особое внимание в ходе мероприятия будет уделено развитию отечественного производства препаратов крови и жизненно важных лекарств, а также вопросам подготовки кадров.