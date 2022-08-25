Молодежь России познакомят с трендами в сфере охраны труда На Всероссийской неделе охраны труда в Сочи пройдет Молодежный день

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Продолжается регистрация участников Молодежного дня VII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), который пройдет 30 сентября 2022 года в Сочи. На мероприятии соберутся более 1000 студентов, молодых специалистов производственных компаний и экспертов. Организатором выступает Министерство труда, соорганизатором — фонд «Надежная смена», а оператором — Фонд Росконгресс.

В этом году мы максимально расширили линейку тем, связанных с безопасностью на производстве и охраной труда, также усилили соревновательную составляющую: проведем кейс-чемпионаты, командный и индивидуальный батлы по реальным проблемам охраны труда и серию дискуссий, посвященных возможностям молодежи в сфере безопасности, — рассказал заместитель директора Фонда Росконгресс, руководитель проекта ВНОТ Владимир Затынайко.

Программа мероприятия включает в себя обсуждения на темы практики self-care для борьбы с эмоциональным давлением, ранней интеграции молодых людей в профессиональную жизнь, современные тренды, лайфхаки и охрану труда женщин — молодых специалистов. Делегатов Молодежного дня ждет диалог на равных с представителями компаний на стратегической сессии, посвященной роли молодежи в охране труда и здоровья, открытые лекции и мастер-классы.

К участию в Молодежном дне ВНОТ приглашаются студенты российских вузов и молодые специалисты. Для участия необходимо до 15 сентября 2022 года пройти регистрацию на сайте Молодежного дня.

На этой неделе стартовал первый этап турнира «Труд — Знания — Безопасность» для специалистов по охране труда. В соревновании примут участие более 3,2 тысячи человек из 80 субъектов России — руководители служб охраны труда и специалисты по планированию, организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда. Турнир состоит из трех этапов, финальный пройдет в рамках ВНОТ-2022 в Сочи и завершится торжественным награждением победителей и призеров.