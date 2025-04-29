Концерт «Пою тебе, святая Русь» к 80-летию Победы состоится в Кремле

Фото: Пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца

В Государственном Кремлевском Дворце 29 апреля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет концерт «Пою тебе, святая Русь», посвященный 80-летию Великой Победы. Организатором выступает Культурный благотворительный фонд «Артэс».

В программе концерта запланированы выдающиеся произведения духовной музыки, военные и народные песни. Зрители услышат произведения в исполнении лучших церковных хоров России и Белоруссии. В программе прозвучат такие композиции, как «Ах ты, степь широкая», «Прощание славянки» В. Агапкина — В. Лазарева, «Где же вы теперь, друзья-однополчане» В. Соловьева-Седого — А. Фатьянова и «На поле танки грохотали» Г. Портнова — В. Суслова.

Также будут исполнены «Славься» из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки и «К вам, павшие» Родиона Щедрина. Помимо этого, зрителей ждут открытия в жанре духовной музыки — как известные, так и менее популярные песнопения.

Ранее в столице в рамках ярмарки «Арт Москва» состоялась презентация балета «Дягилев», премьера которого запланирована на июнь. Премьер Большого театра исполнитель главной роли Денис Родькин поделился, что меценат Сергей Дягилев был могущественным, в меру деспотичным.