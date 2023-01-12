Количество постаматов в Москве и области вырастет почти вдвое к 2030 году Количество постаматов в Москве и Подмосковье вырастет до 30 тысяч к 2030 году

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Общее количество постаматов в Москве и Московской области к 2030 году увеличится почти вдвое, с 14 до 30 тысяч, сообщило столичное Агентство инноваций. По данным исследования, этому поспособствует рост рынка интернет-торговли в B2C и C2C-сегментах и развитие постаматных сетей по модели совместного использования, таких как «Московский постамат», когда одним устройством могут пользоваться разные онлайн-магазины, маркетплейсы и логистические компании.

Подобных темпов развития эксперты ждут и в масштабе всей страны: если сегодня в России всего 53 тысячи постаматов, то через семь лет их количество должно возрасти до 117 тысяч. Таким образом, ежегодный прирост количества постаматов в среднем по стране и Москве составит 17-18% к 2025 году и 10% в период с 2026 по 2030 годы, — сообщили в Агентстве инноваций Москвы.

Факторами роста рынка постаматов эксперты назвали развитие интернет-торговли и увеличение C2C-отправлений между людьми через платформы объявлений. Вместе с тем популяризации постаматов в России мешает неудобное расположение, часы работы, непонятный интерфейс и способ оплаты, поэтому среди всех способов доставки онлайн-заказов доля постаматов остается незначительной. Согласно данным исследования, в 2021 году по России она составила лишь 2,1%, в Москве и области — 2,4%. Устранить барьеры призван проект «Московский постамат», в рамках которого к 2025 году в столице будет создана сеть из 10 тысяч устройств совместного использования. Москвичи смогут получать товары даже в подъездах своих домов в любое удобное время.

Абсолютный лидер по количеству таких устройств доставки в стране — СберЛогистика, которая имеет свыше 10 тысяч постаматов по РФ. Это почти 22,8% от всего рынка. На втором месте — Cainiao, дочерняя компания Alibaba Group, которая доставляет заказы с платформы AliExpress. Ее доля на рынке — 13,7% (более 6 тысяч постаматов в РФ). Тройку лидеров замкнула 5Post — 12,8% или более 5600 постаматов, — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что Минстрой России совместно с ВЭБ.РФ разрабатывает инфраструктуру по увеличению доли домов и дворов с площадками для посадки беспилотников. Такие площадки будут использоваться для аэродоставки грузов.