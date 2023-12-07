Киркоров открыл церемонию вручения премии «Звезды хайпа»

Фото: РМГ

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров открыл церемонию вручения премии «Звезды хайпа», учрежденной «Русской Медиагруппой». Мероприятие прошло вечером 6 декабря на площадке LIVE Арена. Артист исполнил попурри из своих самых известных композиций. Певец также отметил, что у него «все еще есть порох в пороховницах», раз ему предоставили возможность открыть премию.

Надо работать, любить вас, дорогие зрители, и вас, уважаемые коллеги! Уже 35 лет я выхожу на эту сцену. И, судя по тому, что мне доверили миссию открыть этот фантастически интересный вечер, наверное, еще есть порох в моих пороховницах, — отметил Киркоров.

На сцене также выступили Катя Лель с вновь набравшим популярность треком «Мой мармеладный», Хабиб с песней «Ягода-малинка», Алексей Воробьев и другие. Награду от телеканала получили несколько исполнителей, в том числе Филипп Киркоров, Мот, Ханна, Хабиб, BahhTee & Turken, Катя Лель, Ольга Серябкина, Клава Кока, Gayazovs & brothers, Пашу, Артур Пирожков, Амиран Сардаров, группа «Земляне», «Иванушки International» и IOWA.

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала корреспонденту NEWS.ru в ходе премии «Звезды хайпа», что не обиделась на певца Сергея Лазарева, который отказался с ней сфотографироваться на недавнем мероприятии. Она отметила, что вместо этого сфотографировалась с Филиппом Киркоровым.