Кинофестиваль «Новое движение» объявил победителей конкурса

Фото: Пресс-службаКинофестиваля «Новое движение»

Марианна Шульц

Первый фестиваль молодого кино «Новое движение» назвал победителя конкурса. Главный приз получила картина «Эра» режиссера Вениамина Илясова. Церемония закрытия кинофестиваля состоялась 3 июня в Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского.

Режиссер и председатель жюри Иван Твердовский отметил, что обычно конкурсная программа любого фестиваля вызывает споры, однако в случае этого мероприятия главный приз присудили единогласно.

И мы не можем не отметить, что те актерские работы, которые представлены в этом фильме, и особенно главная женская роль, делают картину очень мощным высказыванием, — поделился он.

Также были объявлены победители в других номинациях. Приз за «Лучшее визуальное решение» забрал оператор Батыр Моргачев за фильм «Эра», награду за «Лучшую мужскую роль» получил актерский ансамбль фильма «Фаталити». Победителем в номинации «Лучшая женская роль» стала Валентина Грачева за роль в фильме «Мы жили счастливо», а в номинации «Лучшая режиссерская работа» выиграл Никита Миклушов.

Всего фестиваль посетили более 23 500 зрителей. В конкурсной программе было показано 8 фильмов, которые собрали более 3500 зрителей. Во внеконкурсной программе состоялось 25 показов.

Председателем профессионального жюри конкурса стал российский кинорежиссер, сценарист, педагог Иван Твердовский. Также конкурс судили актер театра и кино Никита Волков («Трудные подростки», «Постучись в мою дверь в Москве»), кинооператор Юрий Коробейников («Метод», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), актриса театра и кино Елена Николаева («Актрисы», «Лед-3») и продюсер, киновед, кинокритик Наталья Мокрицкая.