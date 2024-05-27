Кинофестиваль «Новое движение» назвал жюри конкурса

Фото: Пресс-служба «Новое движение»

Иван Твердовский

Первый фестиваль молодого кино «Новое движение» назвал жюри конкурса. Председателем профессионального жюри стал российский кинорежиссер, сценарист, педагог Иван Твердовский. Также судить конкурс будут актер театра и кино Никита Волков («Трудные подростки», «Постучись в мою дверь в Москве»), кинооператор Юрий Коробейников («Метод», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), актриса театра и кино Елена Николаева («Актрисы», «Лед 3») и продюсер, киновед, кинокритик Наталья Мокрицкая.

Профессиональное жюри выберет победителей в номинациях «Главный приз», «Приз за лучшую мужскую роль», «Приз за лучшую женскую роль», «Приз за лучшую режиссуру» и «Приз за лучшее визуальное решение». Также победитель в категории «Лучший молодой продюсер в России» получит приз от организационного комитета и дирекции.

Кроме того, в рамках кинофестиваля будут представлены несколько внеконкурсных программ: «Новое Движение. Панорама», «Новое Движение. Короткий метр», «Новое Движение. Кино под звездным небом» и «Новое Движение. Утреннее кино».

Фестиваль пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня. Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области. Целью фестиваля является не только поддержка молодых кинематографистов, но и демонстрация новейшего отечественного кино, а также обмен опытом для профессиональной и массовой зрительской аудитории.

Ранее кинофестиваль назвал участников основного конкурса. В нем примут участие фильмы «Мох» Никиты Миклушова, «Мухадракон» Татьяны Колгановой, «Фаталити» Даниила Колотова, «Мы жили счастливо» Ильи Леутина, «Девка-баба» Аглаи Набатниковой, «Вы меня видели?» Екатерины Волковой, «Лиссабон» Светланы Филипповой и другие.