История, азиаты и путешествия: на ММКЯ представят зону комиксов Посетителей Московской международной книжной ярмарки познакомят с комикс-культурой

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

На 35-й Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ) будет представлена зона комиксов, посетители которой смогут познакомиться с рисованной фантастической повестью о временах Петра Великого, узнать подробнее о влиянии азиатских манги и манхвы на российскую культуру, а также отправиться в путешествие по России со стилизованным под комикс путеводителем. Для фанатов будет работать зона автограф-сессий «Комикс-пойнт», где можно пообщаться с известными авторами и получить рисованный автограф.

Фото: Пресс-служба ММКЯ

Комиксы уже давно не считаются только детскими произведениями. В них порой поднимаются сложные и острые темы, а визуальной составляющей часто занимаются художники, чьи работы претендуют на высочайшие премии в области искусства. В зоне комиксов на ММКЯ любители графических романов всех возрастов смогут найти что-то интересное для себя.

На ярмарке будет также представлен топ-25 современных российских комиксов, в котором собраны самые заметные отечественные комиксные издания в различных направлениях и жанрах за последние 10 лет.

В рамках ММКЯ состоится более 350 различных мероприятий: от презентации новых книг, до поэтических перформансов. На мероприятии выступят такие известные авторы, как Дарья Донцова, Захар Прилепин, Татьяна Устинова и многие другие.