Исторические парки в Луганске и Мелитополе посетило свыше 20 тысяч человек Парки «Россия – моя история» в Луганске и Мелитополе посетило 24 тысячи человек

Фото: Фото предоставлено Фондом Гуманитарных Проектов

Парки «Россия — моя история» в Луганске и Мелитополе, открытые при поддержке Фонда гуманитарных проектов, за три месяца работы посетило 24 тысячи человек. Директор Республиканского центра детского-юношеского туризма в Луганске Борис Портной отметил, что для создания парка были собраны сотни архивных документов. По его словам, после открытия пространства в ЛНР было проведено 296 экскурсий.

Наши сотрудники совместно с преподавателями вузов Луганской Народной Республики собрали воедино сотни архивных документов, которые сейчас интегрированы в общий контент луганского парка «Россия — моя история». Если говорить сухим языком цифр, то с момента открытия экспозиций, наш парк посетили без малого 13 тысяч человек, мы провели 296 экскурсий, — рассказал Портной.

Создание мультимедийного пространства в Мелитополе началось в марте 2023 года. Парк открылся уже в сентябре. Пространство включает выставочный зал, лекционные аудитории и мультимедийную экспозицию. С момента открытия было проведено более 350 экскурсий и мероприятий. Пространство стало площадкой для обучающих семинаров, патриотических форумов, концертов и фестивалей. Директор исторического парка в Мелитополе Андрей Маслов подчеркнул, что в основе проекта лежит общая история России и Запорожья.

Нам важно, чтобы люди в Москве, Мелитополе, Петербурге и так далее говорили на одном языке знаний, исторических фактов. Мы не разделяем историю России и историю Запорожья, ведь у нас одна общая история, общее прошлое и будущее, — отметил Маслов.

В 2024 году планируется открытие новых экспозиций. Увидеть их смогут в том числе жители тех регионов, где нет парков «Россия — моя история». Специально для этого по стране с выставки-форума «Россия» отправится мультимедийный автопоезд.

Генеральный директор экспозиции Наталья Виртуозова ранее сообщила, что около миллиона человек посетили Международную выставку-форум «Россия» с 3 по 8 января. Она поблагодарила посетителей выставки и отметила, что их ожидает еще множество интересных событий.