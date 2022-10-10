Хит FM разыграет ВИП-билеты на международный кубок по пляжному футболу

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

архивное фото

C 13 по 16 октября на «ЦСКА Арене» пройдёт 1-й Московский международный кубок по пляжному футболу. Чемпионат состоится при поддержке московского департамента спорта, коммуникационной группы «Событие» и радио «Хит FM», в эфире которого с 10 по 14 октября разыграют ВИП-билеты для посещения турнира.

С 10 до 11 утра на «Хит FM» будут звучать кодовые слова «Лови солнце на радио «Хит FM». Слушатель, который быстрее всех отправит в мессенджер станции ответ «Солнце поймал», получит два ВИП-билета и сможет увидеть один из матчей турнира с лучших мест.

В течение четырёх дней посетители Московского международного кубка по пляжному футболу увидят 16 матчей. Россию на престижном соревновании представят московские клубы «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА. Вызов лидерам российского пляжного футбола бросят команды из Ирана, Белоруссии, Казахстана и Сейшельских Островов. Кроме того, в рамках соревнований пройдет детский турнир с участием шести команд из разных городов России.

Накануне главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр покинул свой пост. Также ушел в отставку спортивный директор «железнодорожников» немец Томас Цорн. Ранее красно-зеленые в гостях проиграли «Сочи» со счетом 0:4. Матч прошел на стадионе «Фишт».