Гости Москвариума собрали более 200 книг для школы-интерната Чувашии

Фото: Пресс-служба «Москвариум»

Гости Москвариума собрали более 200 книг для школы-интерната Чувашии. Мероприятие прошло в рамках ежегодного благотворительного фестиваля детской книги «Книжный Атлас. Путеводитель по миру фантазий».

В рамках благотворительной инициативы фестиваля было собрано более 200 книг, которые мы отправили в школу-интернат в Республике Чувашия. В этой инициативе приняли участие гости фестиваля, а также посетители Москвариума, неравнодушные к проблемам образования и развития детей, особенно тех, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, — рассказали организаторы фестиваля.

Кроме того, посетители погрузились в сказочный мир книг благодаря чтениям в авторском исполнении. Дети смогли не только послушать рассказы, но и задать писателям интересующие их вопросы. Дети и родители также смогли посетить мастер-классы, послушать концерты классической музыки, поучаствовать в химических экспериментах и квестах.

Благотворительный книжный фестиваль для детей «Книжный Атлас. Путеводитель по миру фантазий» прошел в Центре океанографии и морской биологии Москвариум с 20 по 21 апреля. Организаторы мероприятия отметили, что главной целью акции является возможность обеспечить книгами всех детей из разных уголков России и познакомить с увлекательным миром литературы с самых ранних лет.