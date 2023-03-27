Форум о здравоохранении посетили представители 17 стран

Фото: Пресс-служба форума «Здоровое общество»

Форум «Здоровое общество» при участии Министерства здравоохранения России и Фонда Росконгресс, состоявшийся 23 и 24 марта в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, посетили представители 17 стран: Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Казахстана, Киргизии, Люксембурга, Молдавии, Белоруссии, Кипра, США, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Швейцарии и Нигерии. В рамках мероприятия впервые состоялся саммит министров здравоохранения стран СНГ. Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов отметил, что необходимо продолжать укреплять международное сотрудничество.

Мы высоко ценим узбекско-российское сотрудничество в сфере здравоохранения, отрадно отметить, что это сотрудничество, особенно в последние годы, принимает многосторонний характер. Узбекистан признает важность укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения, развития высоких технологий и фармацевтической отрасли на пространстве Содружества для обеспечения здоровья граждан, — пояснил Иноятов.

В рамках пленарного заседания министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о важности пациентоориентированности в медицине. На форуме также обсуждались вопросы цифровой трансформации здравоохранения и актуальные вызовы в данной сфере. Участники мероприятия смогли ознакомиться с инновационными разработками российских компаний. Для презентации лучших практик и обмена опытом были организованы экскурсии в медицинские, образовательные и научные центры, состоялись выезды на передовые фармацевтические производства.

Ранее стало известно, что Фонд Росконгресс выступит организатором Восточного экономического форума (ВЭФ). Мероприятие пройдет с 12 по 15 сентября 2023 года. Как отметил ответственный секретарь форума Антон Кобяков, ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная площадка для дискуссий, которая призвана содействовать интенсивному развитию экономики Дальнего Востока, а также расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.