Фестиваль кино об СВО «Время наших героев» объявил фильм открытия

Фото: пресс-служба фестиваля «RT.Док: Время наших героев»

Кадр из фильма «Авдеевка. Так выглядит война»

Фестиваль документального кино об СВО «Время наших героев» откроется 28 июня на ВДНХ премьерой фильма «Авдеевка. Так выглядит война». Автор этого фильма Ольга Кирий рассказала, что съемочная группа дважды попала под обстрел во время работы над кинокартиной.

Мы дважды попали под обстрел, когда, помимо основных съемок, ездили по адресам и искали людей, чьи родственники из России обратились к нам за помощью. Несколько лет у многих не было никакой связи с родными. Мы нашли пожилую женщину, сообщили ее дочери из Якутии, что мама жива. Эта незабываемая встреча тоже вошла в наш фильм! — поделилась она.

Также режиссером картины выступил Абас Али-Заде. С героями фильма зрителей знакомит спасатель МЧС Юрий, который вытаскивал людей из разрушенных авдеевских подвалов. Каждую из новелл предваряют стихи, написанные поэтами Донбасса, в исполнении народных артистов России Владимира Машкова, Ларисы Долиной и Евгения Князева.

Кроме того, на церемонии открытия зрителей ждет музыкальная и поэтическая программа с участием Ларисы Долиной, группы «Зверобой», поэтов Анны Долгаревой, Анны Ревякиной, Ольги Старушко, Влада Маленко, Дмитрия Филиппова, Дмитрия Мельникова, Динары Керимовой, симфонического оркестра композитора-неоклассика Игоря Скворцова и других исполнителей и поэтов.

Ранее стало известно, что фестиваль пройдет с 28 по 30 июня на площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Фестиваль организован телеканалом RT. Как отметила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, фильмы, которые будут представлены, — о правильных людях, которые делают правильное дело.