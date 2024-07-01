Фестиваль документального кино об СВО завершился в Москве

Фото: Пресс-служба фестиваля «RT.Док: Время наших героев»

На площадке выставки «Россия» на ВДНХ 1 июля прошла торжественная церемония закрытия фестиваля документального кино об СВО «Время наших героев». Как отметила руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева, все показанные истории очень важны.

Фильмы абсолютно разные. И на каждом показе своя особая атмосфера в зале. Люди плакали, гордились, переживали, вдохновлялись. Разные истории, разные герои и разные эмоции. И все они очень нужны и очень важны, — поделилась она.

Зрители за три дня посмотрели 13 фильмов о бойцах, военных медиках, военкорах и добровольцах фронта и тыла. Также гости фестиваля приняли участие в дискуссиях с создателями и героями документальных фильмов. Документалисты Максим Фадеев и Сергей Белоус провели круглый стол и обсудили военную документалистику. Кроме того, все участники фестиваля получили памятные дипломы.

На церемонии закрытия в сопровождении Московского эстрадного оркестра под управлением Антона Семке выступили известные поэты Мария Ватутина, Дмитрий Артис, София Юдина, Александр Антипов, Анастасия Орлова, Игорь Караулов.

Ранее открылся прием заявок в сценарную и актерскую лаборатории III Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая», который пройдет с 2 по 7 августа в Екатеринбурге. Портал NEWS.ru выступит генеральным информационным партнером фестиваля.