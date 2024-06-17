Фестиваль документального кино об СВО пройдет на ВДНХ

Фото: Пресс-служба фестиваля «RT.Док: Время наших героев»

На площадке выставки-форума «Россия» на ВДНХ с 28 по 30 июня пройдет фестиваль документального кино об СВО «Время наших героев». Фестиваль организован телеканалом RT. Как отметила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, фильмы, которые будут представлены, о правильных людях, которые делают правильное дело.

Наш фестиваль о тех людях, которые сами себя героями не считают. Кто просто любит Родину и готов ей служить до последнего. Кто защищает Россию, нашу правду и наш русский мир. Наши фильмы об очень правильных людях, которые делают правильное дело. Молюсь о вас и горжусь вами. Приходите смотреть наше кино о наших героях, — поделилась она.

В рамках фестиваля покажут 13 фильмов о героях СВО, о бойцах, медиках, добровольцах, военкорах и всех тех, кто защищает родину. Зрители смогут посмотреть фильмы независимых журналистов и документалистов федеральных каналов. Вход на мероприятие бесплатный.

Ранее на ВДНХ прошел фестиваль «Деревня Московская Х Исток». На мероприятии выступили такие артисты, как Хаски, Линда и «Маша и Медведи». Участники фестиваля смогли насладиться театрально-музыкальным неофольклором c фанком, электроникой и джаз-хопом.