Федеральный канал сообщил о рекордных рейтингах аналитических передач РЕН ТВ сообщил о рекордных рейтингах аналитических передач

Фото: ren.tv

Петр Марченко

«Итоговая программа с Петром Марченко» стала самой рейтинговой передачей РЕН ТВ по выходным для зрителей в возрастном диапазоне от 25 до 54 лет. Передача вошла в топ-3 итоговых новостных программ на всех каналах в исследовании Mediascope. Помимо того, выпуск от 6 ноября смог набрать рейтинг в 13,1%, что стало рекордом за всю историю РЕН ТВ.

Помимо того, передачи РЕН ТВ смогли войти в топ-3 новостных программ среди всех федеральных каналов со средним рейтингом 7,74%. Особенно высокую популярность у зрителей получил утренний выпуск новостей от канала. Это связано с тем, что в 2022 году РЕН ТВ сделал ставку на информационно-аналитическое вещание и увеличил объем новостных программ.

Во «ВКонтакте» ранее подвели итоги работы по поддержке бизнеса. В 2022 году VK сфокусировалась на поддержке малого и среднего бизнеса, наладив открытый диалог с предпринимателями и разработав простые и эффективные инструменты. Вице-президент департамента рекламных технологий VK Егор Абрамец рассказал, что за этот год число сообществ и групп бизнеса в VK выросло более чем на 40%. Число пользователей, подключенных к «Магазину» «ВКонтакте», увеличилось в полтора раза. Этот сервис объединил 40 млн товаров от более чем 360 тысяч предпринимателей.