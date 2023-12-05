«Есть чем гордиться»: Мурашко о российском здравоохранении Михаил Мурашко: российскому здравоохранению «есть чем гордиться»

Фото: Фонд Росконгресс

Российской медицине «есть чем гордиться», заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2023». Глава ведомства подчеркнул, что основная задача на данном этапе — реализовать новый пакет национальных проектов.

У меня, как и, наверное, у большинства в этом зале, сформировалось устойчивое ощущение, что мы действительно развиваемся в нужном, правильном направлении. Есть сегодня и чем гордиться отечественному здравоохранению, есть и проблемные зоны, по которым нужно отрабатывать и совершенствоваться, — отметил Мурашко.

Национальный конгресс прошел в Москве 1–2 декабря. Организаторами выступили Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. В нем приняли участие более четырех тысяч человек, из них более 200 ведущих экспертов отрасли, представители 89 субъектов РФ и 14 стран. Основным форматом мероприятия стали экспертные сессии, в ходе которых обсудили развитие российского здравоохранения и отечественной фармакологии, внедрение инновационных разработок, цифровую трансформацию отрасли, импортозамещение и инфекционную безопасность страны.

В рамках мероприятия Мурашко встретился с региональными министрами здравоохранения и представителями деловых объединений и фармацевтических компаний. На полях конгресса также вручили награды лучшим врачам, медработникам и молодым преподавателям медицинских вузов.

Участники пришли к выводу, что ключевые показатели отрасли в последние годы значительно улучшились. Так, около 60% злокачественных новообразований диагностируются на ранних стадиях. Также с 2022 года наблюдается рекордное снижение младенческой смертности. Одним из основных трендов отечественного здравоохранения становится использование искусственного интеллекта. Его применяют для диагностики и принятия врачебных решений.

Мурашко ранее заявил, что в будущем поликлиники обяжут отказаться от бумажных медицинских карт и перейти на электронные. По его словам, подобный шаг необходим, потому что система просто не справляется с хранением такого массива данных.