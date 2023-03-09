Двукратный обладатель Grammy Брендон Стоун выступит в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец и композитор Брендон Стоун

В Москве в Vegas City Hall 17 марта состоится концерт двукратного обладателя Grammy (Indonesia) и композитора конкурса «Евровидение» Брендона Стоуна. Музыкант и автор песен представит новую концертную программу «За любовь». Специальными гостями мероприятия станут Любовь Успенская и Pacha Tati, с которыми он выступит в дуэте.

Стоун известен в Европе, США и странах СНГ. Он исполняет песни на русском, английском, немецком, испанском, французском, иврите, грузинском и еще более чем на 20 языках. На концерте в Москве он представит уже знакомые зрителям авторские композиции, с которыми выступал в телевизионных шоу, а также музыкальные новинки.

Широкую популярность артист получил во время своего участия в конкурсе «Новая волна — 2005». Стоун также принимал участие в шоу «Голос» и стал финалистом телепроекта «Аватар» в 2022 году. Его песни исполняют Ирина Дубцова, Любовь Успенская, TSOY, Анжелика Агурбаш и другие популярные артисты.

Ранее стало известно, что музыкальная группа «Город 312» приостановила концертную деятельность. Это решение связано с тем, что после перенесенного коронавируса у солистки коллектива Светланы Назаренко (Аи) возникли проблемы со здоровьем.