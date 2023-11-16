Две масштабные регаты откроют зимний парусный сезон в Сочи

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В декабре в Сочи откроется зимний парусный сезон. Там пройдут две масштабные серии регат: Кубок Краснодарского края по парусному спорту, в рамках которого разыграют новую лодку класса МЧ700, и зимняя серия для профессионалов и опытных любителей Tenzor Elite Cup с призовым фондом 1,5 млн рублей. Первый старт заявлен с 1 по 3 декабря.

Организаторы международной серии регат Tenzor International Cup расширили календарь турнира, добавив пять зимних этапов в турецком Бодруме в акватории Эгейского моря. Итоги летнего парусного сезона подвели 5 ноября на гранд-финале в Сочи. Победителем гранд-финала стала команда NORD Константина Носова. На втором месте оказалась команда FATA MORGANA Виктора Сережкина, третье место заняла команда АХМАТ из Чечни.

Также в десятку вошли команды Bars Sailing Team, Russo Trans, Tenzor Team, ZID art Sailing Team, Skolkovo Sailing Team-1, «Русские Богатыри» и Dolce Vita. Кроме того, были подведены итоги в женском зачете. Лучшей рулевой гранд-финала была признана Елена Мухаметзянова из команды Skolkovo Sailing Team 1.

Тревел-блогер Дмитрий Кучкин ранее рассказал, что Шри-Ланка, ОАЭ, Китай, Мексика и Индонезия подойдут в качестве курорта для любителей экстремального отдыха. По его словам, до этих стран относительно несложно добраться.