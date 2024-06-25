Десятки тысяч человек посетили «MAXIMUM Гриль Фест» в Москве

Фото: Пресс-служба фестиваля «MAXIMUM Гриль Фест»

Десятки тысяч человек посетили с 21 по 23 июня музыкально-гастрономический фестиваль «MAXIMUM Гриль Фест». Радиостанция собрала на территории Дизайн завода лучшие гастрономические концепции, в центре которых было приготовление мяса на углях. Как отметил программный директор радиостанции Андрей Андреев, число гостей показало успех мероприятия.

Радио MAXIMUM давно не проводило классных массовых мероприятий, и мы решили соединить культовую музыку в стиле радио MAXIMUM и перекликающуюся по стилю, атмосферную летнюю кухню: познакомить наших гостей с самыми разными традициями приготовления мяса на углях, — поделился он.

Гости фестиваля познакомились с самыми разными рецептами и стилями приготовления барбекю, послушали выступления этно-рокеров, кавер-групп в стиле радио MAXIMUM и диджеев радиостанции. Особый интерес вызвала зона, где гости сами могли приготовить мясо и поэкспериментировать с необычными вкусами. Там же прошел конкурс и чемпионат по барбекю.

Кроме того, на фестивале были разнообразные игры, мастер-классы, перфомансы от известных шеф-поваров и тематический гриль-маркет, где можно было приобрести не только все необходимое для гриля, но и множество других угощений.

Ранее стало известно, что фестиваль объединил музыку, гастрономию и общение. Меломаны, гурманы и слушатели радио смогли побывать на музыкальном open air, фестивале еды и площадке для летних городских развлечений.