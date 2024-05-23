Делегации Королевства Бахрейн показали московские аттракционы

Фото: Пресс-служба «Острова мечты»

Делегация Королевства Бахрейн

Делегация Королевства Бахрейн посетила «Остров мечты» в Москве в преддверии встречи глав государств. В столице группа представителей посетила знаковые объекты, в том числе и парк развлечений.

«Остров мечты», который является первым в России и крупнейшим в Европе крытым парком развлечений, стал одной из локаций, которые посетила делегация Бахрейна. В ходе экскурсии по объекту министр по делам молодежи и спорта королевства Аймен бин Тайфек Альмоайед обменялся профессиональным мнением с председателем совета директоров ХК «Остров Мечты» Амираном Муцоевым.

Уточняется, что король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа по приглашению президента России Владимира Путина совершит государственный визит в Москву.

Ранее ландшафтный парк «Остров Мечты» открыл для посетителей летний сезон 28 апреля. Гости парка могут отдохнуть на открытых верандах кафе и прогуляться по цветущим аллеям. Тех, кто любит спокойный отдых, ждут более 100 гамаков и шезлонгов из натуральных материалов.

До этого стало известно, что самый крупный пляжный клуб России Dream Beach Club, расположенный на территории «Острова Мечты», начнет новый летний сезон концертом певца Алексея Чумакова. Праздничное открытие состоится 1 июня. Чумаков исполнит свои популярные хиты, а также новые композиции.